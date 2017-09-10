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TIR dorsesinde 1 milyon 190 bin ecstasy hap ele geçti

MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Limanı’nda bir TIR'ın dorsesinde 1 milyon 190 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi

10 Eylül 2017 18:15

MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Limanı’nda bir TIR\'ın dorsesinde 1 milyon 190 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya\'nın Trieste Limanı’ndan Kuzey Irak’a transit gitmek üzere, Mersin Uluslararası Limanı’na gelen yabancı plakalı bir TIR\'da şüphe üzerine arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ekipleri tarafından yapılan aramada, TIR\'ın dorse tabanında zulalanmış 120 poşet içinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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