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Yaşam

TIR dolusu bomba!

İran’dan gelip, Suriye’ye geçmek isterken Kilis’in Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen

17 Kasım 2011 02:00

T24 - İran’dan gelip, Suriye’ye geçmek isterken Kilis’in Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen bomba ve patlayıcı madde yüklü TIR’ın 9 aydır gümrükteki hangarda bekletilmesi tedirginlik yaratıyor. 

Bir TIR dolusu bomba 9 aydır bekletiliyorİddiaya göre, İran’dan yola çıkan bir TIR, Suriye’ye geçmek için 2 Şubat 2011’de Kilis’in Öncüpınar Gümrük Kapısı’na geldi. TIR’ı takip eden güvenlik güçleri, gümrük sahasına giren araca operasyon yaptı. TIR’da yapılan aramada miktarı açıklanmayan bomba ve patlayıcı madde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’na olayla ilgili bilgi verildi ardından da bomba yüklü TIR, gümrük sahasındaki hangara çekildi. Polisin çevresinde 24 saat güvenlik önlemi aldığı TIR ve taşıdığı bomba 9 aydır hangarda bekletilirken, belirsizlik gümrük sahasında tedirginliğe yol açtı. TIR’daki bombaların herhangi bir faciaya neden olmadan daha güvenli bir yere taşınması gerektiğini belirten Kilisliler, bir an önce çözüm üretilmesini istedi.

Bomba yüklü TIR için Dışişleri Bakanlığı’nın vereceği kararın beklendiği ileri sürüldü. 


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