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TIR devrildi, sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinden yüklediği kartonları Balıkesir'in Bandırma ilçesine götüren Ferhat Kartal (38) yönetimindeki TIR, Bursa- İnegöl karayolu Ümitalan mevkiinde devrildi

30 Mart 2018 15:46

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinden yüklediği kartonları Balıkesir\'in Bandırma ilçesine götüren Ferhat Kartal (38) yönetimindeki TIR, Bursa- İnegöl karayolu Ümitalan mevkiinde devrildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi\'nden yüklediği kartonları Bandırma ilçesine götürmek üzere yola çıkan Ferhat Kartal yönetimindeki 16 KDN 04 çekici ve 16 KRA 04 dorse plakalı TIR, İnegöl-Bursa karayolu Ümitalan mevkiinde rampadan inerken kontrolden çıkarak devrildi. Yolun solundaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilen ve ön bölümü ile dorsesi birbirinden ayrılan TIR’da sürücü Ferhat Kartal kabinde sıkıştı. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR’ın dorsesinden çevreye dağılan kartonlar ise başka bir araçla Bandırma’ya götürüldü.

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