TIR devrildi, dorsedeki çok sayıda araç aküsü kırıldı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın şoförü yaralandı. Dorseden yola saçılan çok sayıda akü de kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İpekyolu\'nun Durakbaşı Köyü kavşağında meydana geldi. Nusaybin yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akü yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada TIR\'ın dorsesindeki aküler yola saçılırken, şoför yaralandı. Yaralı şoför, sağlık görevlilerince Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada çevreye saçılan çok sayıda akü kırılarak, kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI