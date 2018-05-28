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TIR devrildi: 10 yaşındaki çocuk öldü, babası yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Süleyman Zeyrek (44) yaralandı, oğlu Berkay Zeyrek (10) yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2018 15:26

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan TIR\'ın devrilmesi sonucu sürücü Süleyman Zeyrek (44) yaralandı, oğlu Berkay Zeyrek (10) yaşamını yitirdi. 
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar ilçesi yakınlarındaki Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Süleyman Zeyrek yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü 16 CGS 35 plakalı TIR,  kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Zeyrek yaralandı, yanındaki oğlu Berkay Zeyrek yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI 

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