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TIR çarpması sonucu şarampole düşen otomobilde 3 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, TIR'ın arkadan çarpmasıyla şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

06 Kasım 2017 22:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, TIR\'ın arkadan çarpmasıyla şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan Mahallesi Eski Cezaevi Kavşağı\'nda meydana geldi. Alaaddin Bafalı yönetimindeki 35 EN 089 plakalı otomobile, Ahmet Adanır yönetimindeki 61 K 13715 plakalı TIR arkadan çarptı. Bafalı\'nın kontrolünden çıkan otomobil şarampole düştü. Otomobil büyük hasar görürken, sürücü Alaaddin Bafalı ile araçta bulunan Nurcan Bafalı ve Emine Kurucu sıkışarak yaralandı. Aydın itfaiye ekipleri, yaralıları kurtardı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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