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TIR çarpan, kasksız motosikletli ağır yaralandı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, Recep Sarı’nın (31) kullandığı plakasız motosiklete çarptı

27 Nisan 2018 20:27

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, Recep Sarı’nın (31) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü, hastanede tedaviye alındı. 
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yenişehir- Bilecik yolu doğu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bilecik yoluna çıkmak için kuzey çevre yolundan giden, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, Çelebiköy’den Yenişehir’e giden Recep Sarı yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada kaskı olmayan motosiklet sürücüsü Sarı, ağır yaralandı. TIR sürücüsü ise durmayıp, yola devam etti. Evli ve 2 çocuk sahibi Sarı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Sarı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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