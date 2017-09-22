TIR, belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'nde, TIR\'ın, durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Işıkkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kemer aktarma ile Pınarbaşı arasında sefer yapan Hamit Basel yönetimindeki 35 HR 4412 plakalı belediye otobüsüne yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada, arkadan gelen 48 yaşındaki Oliver Stojanovic yönetimindeki yabancı plakalı TIR çarptı. Kazada, otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası TIR şoförü Oliver Stojanovic gözaltına alındı.