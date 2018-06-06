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TIR, 20 metreden dere yatağına düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düşen TIR'ın sürücüsü İkram Karadağ (38) yaralandı

06 Haziran 2018 13:41

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, TEM yolunda yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düşen TIR\'ın sürücüsü İkram Karadağ (38) yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, TEM yolunun Yukarısoku viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İkram Karadağ yönetimindeki 41 TJ 800 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, iki şeridin ortasında bulunan boşluktan dere yatağına düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen TIR\'ın sürücü Karadağ yaralandı. Karadağ, ihbarla gelen UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldıktan sonra akan derenin içinden taşınarak, ambulansa götürüldü. Yaralı İkram Karadağ, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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