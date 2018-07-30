TİP'ten Erkan Baş ve Barış Atay'ın durumuyla ilgili açıklama

T24

Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu, eylül ayında HDP'den ayrılacakları kaydedilen milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay'ın durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

HDP ile yapılan seçim ittifakında 24 Haziran sonrasına dair karşılıklı uzlaşı sağlandığını belirten TİP MYK, "Gelinen aşamada yoldaşlarımızın görevi bir taraftan TİP’in kuruluşunu en etkili biçimde gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere güç vermek; diğer taraftan parlamento içinde HDP’li dostlarımızla dayanışma içinde olmaktır" açıklamasında bulundu.

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TİP'ten yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Erkan Baş ve Barış Atay yoldaşlarımız 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu her iki partinin yetkili kurullarının kararı ile HDP listelerinden aday olmuşlardır. TİP ve HDP arasında yapılan seçim ittifakına göre TİP Kurucu Meclis üyesi yoldaşlarımızın, seçimlerden sonra Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluş çalışmalarında sorumluluk alması için gerekli tasarruflarda bulunmak konusunda karşılıklı uzlaşı sağlanmıştır.

Gelinen aşamada yoldaşlarımızın görevi bir taraftan TİP’İn kuruluşunu en etkili biçimde gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere güç vermek, işçi sınıfının kurtuluş, devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürmek; diğer taraftan parlamento içinde Saray diktatörlüğünün faşist saldırılarına ve provokasyonlarına karşı HDP’li dostlarımızla dayanışma içinde olmak, en geniş zeminde birlik ve direnişi örgütlemek, halkımızın sesini yükseltmektir.

Bundan sonra da önceliğimiz birlikte yaşamın güçlendirilmesi, yoldaşlığın korunması ve sosyalist mücadelenin başarısı olacaktır."

Ne olmuştu?

T24'e konuşan kaynaklar, 24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın eylül ayı içinde TİP'e geçeceğini söyledi.

Baş ile Atay’ın HDP’den ayrılarak TİP saflarına katılmasıyla ilgili HDP’yle görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirten kaynaklar, “Sorunlu bir ayrılık değil, iki tarafın da haberdar olduğu bir durum” yorumunu yaptı.

TİP’in kuruluşunun eylül ayında büyük bir etkinlikle duyurulacağı, Atay ile Baş’ın bu süreçte partinin saflarına katılacağı ifade edildi.

Erkan Baş ve Barış Atay’ın Meclis’teki ekibinden gelen resmi açıklamada ise HDP ile seçim öncesinde imzalanan protokol metninde ‘ayrılma hakkı’nın bulunduğu ancak bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağına ilerleyen günlerde karar verileceği belirtildi.