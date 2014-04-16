T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Tıpta yapay kan devrimi

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırma başarıya ulaşırsa, yapay kan 20 yıl içerisinde gerçek kanın yerini alabilecek

16 Nisan 2014 13:05

İskoç Edinburgh Üniversitesi önümüzdeki 20 yıl içinde insanlığı kurtarabilecek büyük bir buluşu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Deri ve kandan alınan kök hücreler kullanılarak yapay kan üreten Britanyalı araştırmacılar, gerçek ve yapay arasında yüzde 50 uyum tespit etti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında kan uyuşmazlığı olan 3 hastada denenecek olan yapay kan başarılı olursa önümüzdeki 20 yıl içersinde gerçek kanın yerini alabilecek. Özellikle nadir bulunan kan tipi olan 0 RH (-)’ten fazlaca üretilmesi beklenen projenin kan ihtiyacını gidermesi bekleniyor. Bir ünite kanın sadece 200 dolar olacağını açıkladı. 8.3 milyon dolar değerindeki projenin insan sağlığındaki en önemli buluşlardan biri olduğuna inanılıyor.

ETİKETLER

yapay kankök hücregerçek kandeneyiskoçyaedinburghhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24