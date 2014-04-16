Tıpta yapay kan devrimi

İskoç Edinburgh Üniversitesi önümüzdeki 20 yıl içinde insanlığı kurtarabilecek büyük bir buluşu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Deri ve kandan alınan kök hücreler kullanılarak yapay kan üreten Britanyalı araştırmacılar, gerçek ve yapay arasında yüzde 50 uyum tespit etti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında kan uyuşmazlığı olan 3 hastada denenecek olan yapay kan başarılı olursa önümüzdeki 20 yıl içersinde gerçek kanın yerini alabilecek. Özellikle nadir bulunan kan tipi olan 0 RH (-)’ten fazlaca üretilmesi beklenen projenin kan ihtiyacını gidermesi bekleniyor. Bir ünite kanın sadece 200 dolar olacağını açıkladı. 8.3 milyon dolar değerindeki projenin insan sağlığındaki en önemli buluşlardan biri olduğuna inanılıyor.