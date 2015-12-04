Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2015 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile STS Tıp Doktorluğu sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden duyuruldu.

20 Eylül'de uygulanan 2015 TUS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan bazı soruların iptali ile puanların yeniden değerlendirilmesi talebiyle açılan dava sonucu yapılan yargılamada, Ankara 5. İdare Mahkemesince, "Temel Bilimler" testinde yer alan 64. sorunun ve "Klinik Bilimler" testi 47. ve 108. soruların iptaline karar verildi.

ÖSYM Yönetim Kurulunda alınan karar gereği ise Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın "Temel Tıp Bilimleri" testi 3, 88. ve 111. soruları ile "Klinik Tıp Bilimleri" testi 6, 7, 24, 25. ve 38. soruları iptal edildi.

TUS Sonbahar Dönemi'ne ilişkin kararlar, Tıp Doktorluğu Alanında Yurt dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'na da (2015 STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) uygulandı.

İlgili sorular, söz konusu testlerde en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edildi.