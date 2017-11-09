Tıpta uzmanlık için 6 bin olan kadro 8 bine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Genel Kurulu'nda sağlık alanındaki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doktor intiharlarının kendilerini derinden yaraladıklarını belirten Demircan "Tıpta uzmanlık için 6 bin olan kadroyu 8 bine çıkardık" sözleriyle tıp alanında asistan ve hekim sayılarının giderek artacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye pratisyen açığını 5 yıl içerisinde tamamlayacak görünüyor ama uzman açığını tamamlamak biraz daha zaman alacak." dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Demircan, doktor intiharlarının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, intiharların nedenin araştırılmaya açık olduğunu söyledi.

Nöbet yükleri azalacak

Uzmanlık öğrencilerin yoğun nöbetle karşı karşıya kalmalarının nedenlerinden birinin eğitim, diğerinin ise asistan kadrolarının yetersizliği olduğuna işaret eden Demircan, kadrolar doldurulabilirse nöbet yükünün azalacağını aktardı.

Demircan, "Türkiye'de pratisyen açığı yakın yıllarda, 5 yıl içerisinde kapanacak gözüküyor. Bu nedenle tıpta uzmanlık için 6 bin olan kadroyu 8 bine çıkardık, 2 bin ilave ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda giderek artıracağımız bir husus bu. Bu sayede asistan sayılarında artış olacaktır, nöbet baskısını bir şekilde azaltmış olacağız. Performans konusu bizim de gündemimizde. Yeniden gözden geçirmek için çalışıyoruz." dedi.

TUS sonuçları mahkeme sürecine bağlı

Atamaları yapılan pratisyenlerin güvenlik soruşturmalarının KHK gereğince göreve başlatılmadan tamamlanması gerektiğini anlatan Demircan, soruşturması tamamlananların süratle atandığını bildirdi.

Demircan, TUS sonuçlarının açıklanmasının, sorulara itiraz nedeniyle geciktiğini, mahkeme sürecinin tamamlanmasından sonra atamların yapılacağını kaydetti.

"Hekim yetiştirme noktasında açığımız var"

Sağlık çalışanlarının eş durumuna ilişkin yönetmeliğini düzenlemek istediklerini ifade eden Demircan, fakülteyi birincilikle bitirenleri teşvik için YÖK ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ahmet Demircan, "Türkiye'nin ihtiyacı olan hekim sayısına ulaşacak şekilde hekim yetiştirme noktasında açığımız var. Bu açığı kapattığımızda rahat edeceğiz. Gözlemlediğim şudur ki Türkiye pratisyen açığını 5 yıl içerisinde tamamlayacak görünüyor ama uzman açığını tamamlamak biraz daha zaman alacak. 5 yıl beklemeden TUS için kadroyu attırdık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan, cezaevlerindeki tutuklu ve mahkumların sağlık şartlarına ilişkin Adalet Bakanlığı ile görüşeceğini de ifade etti.