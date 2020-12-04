Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı

ÖSYM, "19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. dedi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından sonuç açıklamasında bulundu.

Aygün, '19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.' dedi