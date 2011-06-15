-TIPTA DENKLİK SINAVI İPTAL İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan, ÖSYM'nin tıpta denklik sınavının iptaline karar verdiğini belirterek, "iptaline karar vermişler, biz de iptal edilmesini talep ederiz" dedi. Galatasaray Üniversitesince düzenlenen ''10. Yılında Türkiye'de Bologna Süreci Uygulamaları'' konulu uluslararası toplantıya katılan Prof. Dr. Özcan, toplantı arasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''ÖSYM'de neler oluyor? Çok fazla sınavda çok ciddi şaibeler, hatta şaibenin ötesini geçti. Sizin de saptadığınız bir sorun söz konusu'' sözleri üzerine YÖK Başkanı Özcan, ''Onlarla konuşmadan size daha detaylı bilgi veremem. Önce bilgileneyim, ondan sonra size öğrendiklerimi aktarırım. İptalini karar vermişler, biz de iptal edilmesini talep ederiz. Ancak kendi kararlarıyla'' diye konuştu. Prof. Dr. Özcan, ''Sizden sanıyorum 'Taşeron olarak da ÖSYM ile çalışıyoruz' şeklinde bir açıklama gelmişti. ÖSYM, sizin adınıza düzenliyor bazı sınavları. Bu yöntem devam mı edecek?'' sorusuna ''Şimdilik devam edecek. Başka bir yeni formül bulunana kadar böyle gitmek durumundayız'' karşılığını verdi. Endişelerini nasıl gidereceği sorulan Prof. Dr. Özcan, ''Diyalogla, konuşarak. Hataların yapılmamasını sağlayarak, tekrarını önleyerek. Bu türden önlemler tecrübeyle olacağa benziyor. İnşallah yakın zamanda bu tür kazalarla, yanlışlıklarla karşılaşmayız'' dedi. Prof. Dr. Özcan, ''Yapısal bir değişikliğe ihtiyaç var mı?'' sorusuna, ''Şimdi onu söyleyemem. Biliyorsunuz yeni bir yapısal değişiklikten çıktılar. Yeni bir kanunları, teşkilatları var. Bundan sonra yeni bir yapılanmadan bahsetmek abes olur'' şeklinde cevapladı.