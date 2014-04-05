T24 LogoT24 Logo
Politika

TİP'li babanın kızı mazbatasını aldı, AKP'den istifa etti

TİP kurucularından Ümit Kaftancıoğlu'nun kızı Pına Kaftancıoğlu AKP'den meclis üyesi seçildi, mazbatasını aldı ve partisinden istifa etti

05 Nisan 2014 22:31

Aydın Nazilli' de 30 Mart seçimlerinde AKP'den belediye meclisi adayı olarak seçilen Pınar Kaftancıoğlu, mazbatasını almasının ardından AKP'den istifa etti. Kaftancıoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucularından olan ve 1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu’nun kızı.

30 Mart’ta AKP'den aday olarak Aydın Nazilli’den belediye meclis üyesi seçildi ancak Kaftancıoğlu’nun AKP macerası kısa sürdü. Listenin üçüncü sırasından girdiği seçimi kazanan Kaftancıoğlu mazbatasını aldığı gün partisinden istifa etti.

Kaftancıoğlu, Belediye Meclis Üyeliği görevini bağımsız olarak sürdürecek.

AKP, Türkiye genelindeki başarıyı Aydın ve Nazilli’de yakalayamadı. Nazilli’deki sonuçların ardından 21 kişilik İlçe Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını sunmuştu.

Suikast sonucu ölen eski TİP’li Kaftancıoğlu’nun kızı olan Pınar Kaftancıoğlu, 20 yıla yakın süredir yaşadığı Nazilli’de kurduğu, “İpek Hanım'ın Çiftliği” ile ülke çapında şöhret kazandı.

Doğal ürünler yetiştiren çiftliğinde 100 civarında insan çalıştıran Kaftancıoğlu, “Hanım Ağa” olarak anılıyor. Kaftancıoğlu, küçük kızı, “İpek”e doğal ürünler yedirmek amacıyla kurduğu çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri ülke geneline satış yapan işletme haline getirdi. 

ETİKETLER

tipakpaydınnazillibelediye meclis üyesiistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24