TİP'li babanın kızı mazbatasını aldı, AKP'den istifa etti

Aydın Nazilli' de 30 Mart seçimlerinde AKP'den belediye meclisi adayı olarak seçilen Pınar Kaftancıoğlu, mazbatasını almasının ardından AKP'den istifa etti. Kaftancıoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucularından olan ve 1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu’nun kızı.

30 Mart’ta AKP'den aday olarak Aydın Nazilli’den belediye meclis üyesi seçildi ancak Kaftancıoğlu’nun AKP macerası kısa sürdü. Listenin üçüncü sırasından girdiği seçimi kazanan Kaftancıoğlu mazbatasını aldığı gün partisinden istifa etti.

Kaftancıoğlu, Belediye Meclis Üyeliği görevini bağımsız olarak sürdürecek.

AKP, Türkiye genelindeki başarıyı Aydın ve Nazilli’de yakalayamadı. Nazilli’deki sonuçların ardından 21 kişilik İlçe Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını sunmuştu.

Suikast sonucu ölen eski TİP’li Kaftancıoğlu’nun kızı olan Pınar Kaftancıoğlu, 20 yıla yakın süredir yaşadığı Nazilli’de kurduğu, “İpek Hanım'ın Çiftliği” ile ülke çapında şöhret kazandı.

Doğal ürünler yetiştiren çiftliğinde 100 civarında insan çalıştıran Kaftancıoğlu, “Hanım Ağa” olarak anılıyor. Kaftancıoğlu, küçük kızı, “İpek”e doğal ürünler yedirmek amacıyla kurduğu çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri ülke geneline satış yapan işletme haline getirdi.