T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

14 öğretmen, Karla Mücadele ekiplerinin 2 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı

29 Aralık 2018 15:54

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 14 öğretmen, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.  

Hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek için  minibüsle Bağdaş köyünde yola çıkan14 öğretmen,  5 kilometre sonra  tipiye yakalandı. Mahsur kalan öğretmenler, Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı. (DHA)

ETİKETLER

hakkariöğretmentipi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24