Tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 14 öğretmen, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek için minibüsle Bağdaş köyünde yola çıkan14 öğretmen, 5 kilometre sonra tipiye yakalandı. Mahsur kalan öğretmenler, Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı. (DHA)