Tipi nedeniyle Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- AKDENİZ\'i İç Anadolu\'ya bağlayan Mersin\'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi\'nde tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Mersin\'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yayladaki mahallesi Dağpazarı\'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimi buldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar görülürken, yağış Sertavul Geçidi\'nde aralıklarla tipiye dönüştü, buzlanma görüldü. Bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi\'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi.
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