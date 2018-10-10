TİP'e hoş geldin diyen CHP; 2012'de tahliye edilen Bahçelievler katliamı faillerini hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 53 yıl aradan sonra Meclis’e giren Türkiye İşçi Partisi ( TİP)’ne hoş geldin diyerek başarılar temennisinde bulundu. TİP üyesi 7 kişinin bundan 40 yıl önce hunharca katledildiğine dikkat çeken Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ise 2012 yılında kabul edilen üçüncü yargı paketiyle Bahçelievler katliamının faillerini tahliye etmişti” dedi.

Özel’in, Genel Kurul konuşması şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bugün 27'nci Dönemin İkinci Yasama Yılının ikinci haftası. Bir "Hoş geldin." dememiz gerekiyor CHP olarak. Türkiye İşçi Partisi 1973'ten sonra ilk kez bu çatının altında temsil ediliyor. 2 milletvekilimiz, Barış Atay ve Erkan Baş TİP'i temsil edecekler bundan sonra.

Elbette farklı partilerdeyiz, siyasi yelpazede Cumhuriyet Halk Partisinin daha solunda bulunan bir parti. Meclise renk katacak, Meclise güç verecek ve Mecliste temsil edilen diğer 8 siyasi partiyle birlikte 9'uncu parti olarak, her zaman savunduğumuz her fikrin özgürce savunulabilmesi ve kaliteli yasamaya, toplumun tüm kesimlerinin katkısına katkı sağlayacak Türkiye İşçi Partisine hoş geldin diyoruz, başarılar diliyoruz.

Ancak kötü bir tesadüf var; Türkiye İşçi Partisi bugün burada ama bugün Bahçelievler katliamının da 40'ıncı yıl dönümü -dündü 40'ıncı yıl dönümü, dün akşamdı- ve TİP üyesi 7 kişi hunharca katledilmişti Bahçelievler'de. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ise 2012 yılında kabul edilen üçüncü yargı paketiyle Bahçelievler katliamının faillerini tahliye etmişti.

Bugün, hem katliamda hayatını kaybedenleri hem de terör kimden, nereden ve ne şekilde gelirse gelsin bunun bir insanlık suçu olduğunun bir kez daha altını çizerek…