Tıpçılar, ameliyat ücretleri protokolünü iptal eden YÖK’ün açıklamasından tatmin olmadı

YÖK’ün beş üniversite ile yaptığı ameliyat ücretleri protokolünün iptaliyle ilgili “ödemelerin yasal olmadığı” açıklaması tıpçılar tarafından yeterli bulunmadı. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, akademisyenlerin "Uygulamanın keyfiliği ortadadır. YÖK, SGK'nın dayanağını hazırlayan, düzenleyen makam olmayıp üniversite eğitimi ile ilgilenmeli” dediğini aktardı. Öğretim üyeleri kararla ilgili olarak “Bu karardan sonra hakları ihlal edilmiş hastaların hesabını kim verecek? Hasta hakları ne olacak? Hukukun üstünlüğüne inanılan bir ülkede de böyle bir karardan sonra üniversitelerin ve bu üniversite hastanelerinin müktesep (edinilmiş) hakları ne oluyor? Bunların açıkyüreklilikle yanıtını almış değiliz. Bu sorularımızın cevabını almak istiyoruz" dedi.

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesinin bugünkü (23 Haziran 2015) nüshasında yayımlanan yazısının “Tıpçılar YÖK'ten tatmin olmadı” arabaşlıklı kısmı şöyle:

Ameliyat paket programlarının ameliyat ücretleri (kalp, cerrahi, organ nakli ve yoğun bakım) beş üniversite ile beş yıllığına protokol imzalayan YÖK'ün, geçen 28 Mayıs'ta 'Bunlar yasal değil, pardon' diyerek protokolü iptal ettiğini ve yeni müeyyideler getirdiğini yazmıştık. Bir öğretim üyesi buna tepki göstermişti, "Programda bekleyen hastaların akıbeti ne olacak" diye sormuştu. YÖK ise ameliyatlar konusundaki ödemelerin yasal olmadığını savunmuş ve kamu yararını düşündüğünü açıklamıştı. Bu kez tıpçı öğretim üyeleri, YÖK'ün açıklamasının net olmadığını belirterek yeni sorular yönelttiler: Ve 'son' sözlerini söylediler:

"Uygulamanın keyfiliği ortadadır. YÖK, SGK'nın dayanağını hazırlayan, düzenleyen makam olmayıp üniversite eğitimi ile ilgilenmeli.

Bu hastaneler bu 3. basamak ameliyatlarını yapabilecek mi, yapamayacak mı? Üniversite araştırma ve geliştirme faaliyetlerini seviyesi düşürülmüş bir hastanede yapabilecek mi, yapamayacak mı? Seçime bir hafta kala böyle bir yanlışlık var diye mevcut eski karar neden değiştiriliyor? Kim ne yapmak istiyor? Kanunları keyfi değiştirebiliyorlar mı?

Madem kararlarda kanun boşluğu vardı... Yasal olmayan kararlar söz konusuydu. Yasal olmayan başka kararlarla mı kararlar düzeltiliyor?

Organ nakli bekleyen, beyin ve kalp pilleri bekleyen hastalara ne olacak, 15 gün sonraki bir ay sonraki ameliyat randevuları iptal mi olacak?

Bu karardan sonra hakları ihlal edilmiş hastaların hesabını kim verecek? Hasta hakları ne olacak? Hukukun üstünlüğüne inanılan bir ülkede de böyle bir karardan sonra üniversitelerin ve bu üniversite hastanelerinin müktesep (edinilmiş) hakları ne oluyor? Bunların açıkyüreklilikle yanıtını almış değiliz. Bu sorularımızın cevabını almak istiyoruz."