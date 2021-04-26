TİP'ten tam kapanma açıklaması: İktidarın halkı açlığa, yoksulluğa mahkum etmesine izin vermeyeceğiz

T24 Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı 18 günlük 'tam kapanma' kararına ilişkin açıklama yaparken, "İnatla soruyoruz: işçiler, emekçiler için destek paketi nerede? Pandemiyi de ekonomiyi de yönetemeyen iktidarın halkı açlığa, yoksulluğa mahkum etmesine izin vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni alınan Koronavirüs tedbirlerini ve 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' uygulamasını duyurdu.

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TİP, Erdoğan'ın duyurduğu tam kapanma kararına karşın esnafa ve vatandaşlara herhangi bir destek paketinin açıklanmamasına dikkat çekerken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Emekçiler için destek paketi nerede?" denilen, "#TamKapanma yalnızca sağlığımızı değil, işimizi aşımızı da ilgilendiriyor. İnatla soruyoruz: işçiler, emekçiler için destek paketi nerede? Pandemiyi de ekonomiyi de yönetemeyen iktidarın halkı açlığa, yoksulluğa mahkum etmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alırken, talepler şu şekilde sıralandı:

"Tam kapanma boyunca:

-İş yeri kapanan çalışanlar ücretli izinli sayılsın.

-Tüm faturalar iptal edilsin.

-Kredi ve kira borçları ertelensin.

-Yurttaşlara ekonomik destek sağlansın.

-Yaygın aşılama yapılsın"