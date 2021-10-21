TİP'ten Squid Game'li ekonomi videosu; Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından son döneme damgasını vuran Squid Game temalı bir video paylaştı. Videoda TL'nin giderek değer kaybettiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri anımsatılarak "Bu oyun bozulacak" mesajı verildi.

TİP, Erdoğan'ın "Bugün Anadolu'da benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar 'açız' diye bağırıyorsa, ev kirasını elektriği suyu ödeyemiyorsa, yüzde ellisi yoksulluk sınırının altındaysa ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir" sözleri hatırlatıldı.