TİP'ten barınma sorunu yaşayan öğrenciler için çözüm önerisi: Atıl durumdaki kamu binaları yurda dönüştürülsün

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, dün gece Kadıköy Yoğurtçu Pakı'nda nöbet tutan öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilerle çözüm önerilerini paylaştı. "Elimiz boş gelmedik" diyen Baş, kanun tekliflerinin işleme alınması ve 301 milletvekilinin el kaldırması durumunda sorunun çözümünün 24 saat içinde sağlanabileceğinin de altını çizdi.

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TİP'li 4 milletvekilinin imzasıyla bugün TBMM'ye sunulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinde; KYK yurtlarının ücretsiz hale getirilmesi ve ivedi olarak atıl durumda olan kamu binalarının öğrenci yurduna dönüştürülmesi isteniyor. Mevcut yurtların ihtiyacın yüzde 10'u dahi karşılamadığının altı çizilen teklifte "Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı kamuda olan atıl ve kullanılmayan uygun yapıların tespit edilip öğrenci yurdu haline getirilmesi" ifadeleri yer alıyor.

'Neoliberal politikaların alt gelir gruplarına yönelik yıkıcı sosyoekonomik etkisinin her geçen gün arttığı' ifade edilen teklifte; insanca yaşam sürebilmenin güvencesini oluşturan ve temel bir insan hakkı olan barınma ve konut hakkının ihlal edildiği vurgulandı. Bu hakkın ihlali edilmesinin aynı zamanda eğitime erişiminin engellenmesini de beraberinde getirdiği ifade edilen teklifte öğrencilerin ihtiyaçlarının çözümü için şu öneriler sıralandı:

1) KYK yurtlarının ücretsiz hale getirilmesi;

2) Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı kamuda olan atıl ve kullanılmayan uygun yapıların tespit edilip öğrenci yurdu haline getirilmesi;

3) Üniversitelerin kuruluşunda, her üniversitenin öğrenci kontenjanlarının en az ¼'ü kadar öğrencinin barınabileceği yurt imkânını sunmakla yükümlü kılınması ve hâlihazırda eğitime devam eden üniversitelerin de bu koşulu 5 yıl içinde tamamlamakla yükümlü olması;

4) KYK ve Üniversitelere ait öğrenci yurtlarından faydalanamayan ve maddi durumu elverişli olmayan tüm öğrencilere asgari ücretin 4'te 1'i oranında aylık kira yardımı yapılması.