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Politika

TİP’ten Arınç açıklaması: Bahçeli görünümlü Çakıcı’nın mesajı gelince 40 yıllık yol arkadaşını iki dakikada sattı

24 Kasım 2020 18:53

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmesine ilişikin olarak,  “Erdoğan çok çaresiz bir durumda. Önce batıyı rahatlatır mıyım diye Arınç’ı kameraların önüne getirdi. Bahçeli görünümlü Çakıcı’nın mesajı gelince 40 yıllık yol arkadaşını iki dakikada sattı” dedi.

TIKLAYIN - Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti

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