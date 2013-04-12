Tıp tarihinde bir ilk; kadavradan rahim nakli yapılan kadın hamile!

Antalya'da dünyada ilk kadavradan rahim nakli yapılan 23 yaşındaki Derya Sert'in başlatılan embriyo transferinin ardından hamile kaldığı açıklandı. Sert, bu yolla hamile kalan ilk kadın olarak tıp literatürüne geçti.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk kişi olan Derya Sert'e yapılan embriyo transferinde başarı sağlandı. Daha önce birçok ülke doktorlarının canlı vericiden denediği fakat başarılı olamadığı rahim naklini kadavradan alarak gerçekleştiren ve dünya tıp literatürüne giren ekip, geçen 31 Mart'ta embriyo transferi işlemini başlatmış, bunu 2 Nisan Salı günü kamuoyuna açıklamıştı.

Bugün Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Önceki bilgilendirmede de belirttiğimiz üzere 8 Ağustos 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Dünyanın kadavradan rahim nakli yapılan ilk hastası Derya Sert'e embriyo transferi yapılmıştı. Yaklaşık 2 haftalık süreç içerisinde erken test sonuçları, beklenen gebelik bulguları ile uyumludur. Hastanın şu anda sağlık durumu iyidir. Önümüzdeki süreçte gelişmeler hakkında bilgilendirmeler devam edecektir."