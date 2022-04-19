TİP Sözcüsü Kadıgil'den Erdoğan'a: Utanmadan sinemalara televizyonlara 'destek verdik' diyorlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar yemeğindeki "Verdiğimiz desteklerle daima yanlarında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" sözlerini eleştirdi. Kadıgil, "Çay üreticilerine para vermek, onları desteklemek yerine bu çay bardağı şeklindeki garabeyi dikiyorlar. Masrafı 47 milyon TL'ye ulaşmış. 47 milyon TL veriyorlar şuna, sonra utanmadan sinemalara, televizyonlara destek verdik diye konuşabiliyorlar” dedi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'de basın açıklaması yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Alişan, Hülya Avşar, Demet Akalın gibi isimlerin katıldığı sanatçılara verdiği iftar yemeğini hatırlatan Kadıgil, “Bütün Türkiye'de başvuru yapan sanatçılara reva görülen bir senelik desteğin toplanı 65 milyon TL. Yani Tayyip Erdoğan'ın kendi yandaşlarını toplayıp sarayda tiyatro ve sinema destekleri dediği şeyin toplamı 85 milyon TL'ye tekabül ediyor” dedi.

"Utanmadan sinemalara, televizyonlara destek verdik diyorlar "

Rize’ye yapılan çay bardağı heykelinin fotoğraflarını gösteren Kadıgil, “Elimde bir çay bardağı var. Rize'de yapmışlar bu çay bardağını; bilmem ne merkeziymiş. Çay üreticilerine para vermek, onları desteklemek yerine bu çay bardağı şeklindeki garabeyi dikiyorlar. Masrafı 47 milyon TL'ye ulaşmış. 47 milyon TL veriyorlar şuna, sonra utanmadan sinemalara, televizyonlara destek verdik diye konuşabiliyorlar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

"Kültür ve sanat desteği, Çanakkale Köprüsü'nün 8 günlük masrafı etmiyor"

Hazine garantilerine de dikkat çeken Kadıgil, “Çanakkale Köprüsü'nün üzerinden geçmeyen arabalar için bu devletin kasasından çıkacak bir günlük masraf 11 milyon TL. Bütün kültür, sanat hayatına verdikleri desteği toplayın 8 günlük masrafı etmiyor Çanakkale Köprüsü'nün” dedi.

Örtülü ödenek harcamalarını anımsatan Kadıgil, şu görüşleri dile getirdi:

“Örtülü ödenek var bir de. Sayın Tayyip Erdoğan'ın kişisel cep harçlığı. Nereye harcıyor göremiyoruz, Sayıştay raporlarında yok. Rekor üstüne rekor kırıyor. Sadece geçtiğimiz Mart ayında 788 milyon TL'ye ulaşmış. Yani saraya verdiğimiz bir günlük cep harçlığı, bütün tiyatrolara verdiğimiz bir yıllık desteğe denk geliyor. Bu arkadaş da yanına yandaşlarını toplayıp utanmadan 'sanatçıların emeğine sahip çıkıyoruz' diye açıklama yapıyor. Yok kardeşim, siz sanatçıların emeğine falan sahip çıkmıyorsunuz.”

"Hesap sormazsak namerdiz"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na karşı açılan kapatma davasını eleştiren Kadıgil, “Sayın Aile Bakanı, size de bir çağrıda bulunalım. Türkiye'nin en önemli kadın derneklerinden biri kapatılmaya çalışılıyor. Sizden ses çıkmadı, ama buyurun siz de bir müdahillik dilekçesi verin bence. Yakışır. Asıl kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüten birileri varsa bu topraklarda bilin ki o sizsiniz. Bir ahlaksızlık arıyorsanız uzaklarda değil, halkın parasını çalan saraylılarda arayacaksınız. Emin olun ki yargılanacaksınız. Hesap sormazsak namerdiz” dedi.