Tıp öğrencilerine 'askeri hekim' olma yolu açıldı

Üniversite, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere Tıp Fakültelerinden yatay geçişle 316 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu. Eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanacak ve emeklilik hakları öğrencilikle birlikte başlayacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine devrolduğunu söyledi.

120 öğrenci alınmıştı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığının talepleri doğrultusunda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde yaklaşık 120 üniformalı öğrenci kabul ettiklerini, bu sayıya ilaveten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesine, Tıp Fakültelerinin ara sınıflarından Mill Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenci alınacağını açıkladı.

Taban puan farkı aranmayacak, emeklilik hakkı öğrencilikle başlayacak



Erdöl, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2, 3, 4 ve 5. Sınıflara her sınıf için MSB nam ve hesabına 55 erkek 10 bayan öğrenci, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına 10 erkek 4 bayan öğrenci olmak üzere Tıp Fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacağız.

Alacağımız bu öğrencilerde taban puan şartı aramayacağız. Bu öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim görecek ve 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımızda kalacaklardır.

Emeklilik hizmet süresi öğrenciyken başlayacak

Eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödeneceğinden emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları an itibariyle başlamış olacaktır. MSB ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı devletimiz onların tüm ihtiyaçlarını (Yurt parası, Yemek Parası, Kitap, Kılık Kıyafet vb) karşılayacaktır.

Eğitim süresince öğrencilere bilgisayar ve harçlık verilecek

Öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı verilecektir. Mezun oldukları zamanda üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, kıtalarda hizmet yapacaklar. Konuyla alakalı duyuru üniversitemizin web sitesinde yayınlanmıştır."



'FETÖ'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki (GATA) yapılanmasına yönelik iddianamede 'FETÖ' mensuplarının kendilerinden olmayanları tasfiye etmek için kullandıkları yöntemler hakkında bazı bilgiler yer almıştı. Akıncı Üssüdavasındaki isimlerin verdikleri ifadelerde "GATA’daki atamalarda 'FETÖ’cü olmayanların tasfiye edildiği" belirtilmişti.



'FETÖ' soruşturması kapsamında "GATA’da uygulanan 'genel illegal yöntemler', kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkanlarından faydalandırılmadığı" dosyaya girmişti. Örgütün ayrıca, "kendilerinden olmayanları hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemler içerisine girdiği anlatılan iddianamede, bu yöntemlerle kişilerin, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırıldığı, bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnemediği, sonuç olarak tayin, görev değişikliği, istifa yoluyla veya zorunlu olarak emekli edildiği" aktarıldı.