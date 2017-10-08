Tıp öğrencileri, köyde sağlık taraması yaptı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik İlçesi\'ndeki Müşküle Köyü’nde, sağlık taraması gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu üyesi öğrenciler, 200 kişiyi muayene ederek, rahatsızlığı olanlara ücretsiz ilaç verdi.

Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu üyesi 120 tıp fakültesi öğrencisi, Müşküle Köyü’nde okul bahçesine kurduğu çadırda, ücretsiz sağlık taraması yaptı. Farklı uzmanlıklarda 10 doktorun da katıldığı etkinlik, 2 gün sürdü.

Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu Başkanı Barış Yıldız, 19\'uncu etkinliğin bu yıl Müşküle Köyü’nde gerçekleştirildiğini belirterek, \"1\'inci sınıftan 6\'ncı sınıfa kadar Tıp öğrencileri, pratisyen, asistan, uzman doktorlar ve bir profesör hocamız ile birlikte önce saha çalışması yaptık. Ardından ateş, nabız ve şeker ölçümlerini gerçekleştirdik. EKG ve röntgen çekimi yaptık. Hastalık teşhisi konulanlara sponsorlar aracılığı ile sağladığımız ilaçları da yine ücretsiz olarak verdik. Ardından köy genelinde sağlıklı yaşam anketi yaptık. Çocuklara ağız sağlığı eğitimi verdik, ücretsiz diş macunu ve fırçası dağıtımı yaptık. Bu dönem ilk etkinliğimizi Müşküle Köyü’nde gerçekleştirmiş olduk. Mayıs ayında da ikincisini yapacağız. İki günde 200’den fazla kişiyi muayene ettik.” diye konuştu. Yıldız, yapılan taramada, en çok romatizmal hastalık teşhisi konulduğunu, üst solunum yolları enfeksiyonlarına da yüksek oranda rastlandığını belirtti.

\'SAĞLIK ÇADIRI KURUYORUZ\'

Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Yeşim Uncu ise projeyle ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunduklarını dile getirerek, şunları söyledi:\"Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte Bursa\'da 19 yıldır sürdürülen bir proje bu. Nesilden nesile geçen bu bilinçle birlikte sağlık hizmetinin ulaşmadığı ya da çok az ulaştığı köylere gidiyoruz. Buralarda sağlık çadırı kuruyoruz. İhtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunuyoruz, ayrıca sağlıklı olmakla ilgili bilinçlendirme yapıyoruz. Bu proje tamamen Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğuna ait. Onlar gerçekleştiriyor.\"



FOTOĞRAFLI