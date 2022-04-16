TİP milletvekili Sera Kadıgil: Meclis; yaşlı, zengin ve heteroseksüel erkekler kulübü

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil 'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yapısıyla ilgili olarak, "Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü" dedi.

CHP'den ayrılarak TİP'e katılan İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e konuştu.

Kadıgil, Meclis'te kadın ve gençlerin yeteri kadar temsil edilmediğini belirterek, "Kadınların ve gençlerin kesinlikle olmadığı bir yapı olarak tanımlıyorum. Çok açık net bir tablo var. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadın, Meclis'te kadın vekil oranı yüzde 17, hatta daha da düşük. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29-30 bantlarında, Meclis'in yaş ortalaması minimum 55" dedi.

Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar ve gençler açısından Meclis'i yorumlamak için önce Meclis'te kadınların ve gençlerin olması gerekir ki bu yok. Meclis dediğimiz yer hep söylüyorum; yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü. Böyle bir yer kurmuşlar kendilerine. Zengin olmayan giremiyor."