TİP Milletvekili Kadıgil, inceleme başlatılan İnek Bayramı’nı Meclis gündemine taşıdı: Kravatlı mollaların hassasiyeti bir türlü bitmiyor!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) kutlanan İnek Bayramı’nda bir öğrencinin imam kılığında yaptığı İnek Duası’yla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kadıgil, “Kravatlı mollaların ‘hassasiyetleri’ bir türlü bitmiyor. Yel esse hassasiyetle sağa sola saldıran dayıların kaprisleriyle uğraşıyoruz” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaklaşık 90 yıldır kutlanan İnek Bayramı hakkında rektörlük tarafından adli ve idari inceleme başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadıgil, AKP’nin Türkiye’de yaşayan farklı kültürlerden yurttaşların yaşam tarzlarına müdahale ettiğini ve gasbedilen haklara her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirtirken, “dini ve milli hassasiyet” adı altında Türkiye’nin yarı açık cezaevine dönüştürüldüğünü söyledi. Kadıgil, “Kravatlı mollaların ‘hassasiyetleri’ bir türlü bitmiyor. Yel esse hassasiyetle sağa sola saldıran dayıların kaprisleriyle uğraşıyoruz. Kimi sutyene takar, kimi Kürtçeye tahammül edemez. Kimi pamuk ipliğine bağlı cinsel yöneliminin, bir müzik grubunun konseriyle değişeceğinden ürker. Kimi gençlerin çadırlarda kızlı erkekli kalacağından endişe eder! Yeter!” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer’e: Akademik özgürlük ilkeleriyle bağdaşmayan soruşturmasına yönelik bakanlığınız herhangi bir adım atılacak mıdır?

2017 yılında da bugün olduğu gibi bazı yayın organları ve kişiler tarafından hedef gösterilen bayrama ilişkin açılan davanın beraatla sonuçlandığını hatırlatan Kadıgil, “Mahkemenin bazı kesimlerin iddia ettiği şekliyle, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçunun oluşmadığı yönündeki hükmüne rağmen rektörlüğün öğrencileri hedef gösteren açıklaması ve hukuk devleti, akademik özgürlük ilkeleriyle bağdaşmayan soruşturmasına yönelik bakanlığınız herhangi bir adım atılacak mıdır?” diye sordu.

“AKP eski milletvekili yeni rektörün ilkeleri nelerdir?”

Kadıgil öte yandan Bakan Özer’e “İktidar partisi milletvekilliği yapmış Necdet Ünüvar’ın rektörlük yaptığı üniversitenin ‘fakülte ve üniversite ilkeleri’ nelerdir?” sorusunu yöneltirken, “İnek Bayramı kutlamalarını ‘alçaklık, rezalet, provokatörlük, din düşmanlığı’ şeklinde ifadelerle hedef gösteren yayınlar yapan kuruluşlar ve kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?” diye sordu.