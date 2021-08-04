TİP milletvekili Kadıgil’den Bakan Çavuşoğlu’na: Dünyadan destek teklifi yağıyor, gelen tekliflere teşekkür ediyorsunuz

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, orman yangınlarına müdahale için ülkelerden gelen teklifleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu.

Kadıgil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadan destek teklifi yağıyor. Gelen tekliflere teşekkür ediyorsunuz. Peki, kaç yardım teklifini kabul ettiniz, kaçını neden etmediniz ve kabul edilenlere bile neden geç cevap verdiniz? Saatler bile önemliyken, yeterli uçak yokken bu ataletin sebebi ne?” düşüncesini dile getirdi.

Kadıgil’in Bakan Çavuşoğlu’na yönelttiği sorular ise şöyle:

Ülkemizde pek çok noktada devam eden orman yangınlarına havadan müdahalede yaşanan eksiklik nedeniyle hektarlarca ormanımız kül olmakta, binlerce can kaybı yaşanmaktadır. Telafisi yıllar sürecek bu zararın bir an evvel durdurulması için dünyanın pek çok ülkesinden yardım teklifi geldiği, ancak bu önerilere cevap verilmediği, bazı durumlarda ise günler sonra taleplerin iletildiği basından ve sosyal medyadan izlenmektedir.

Bu bağlamda;