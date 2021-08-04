TİP milletvekili Kadıgil’den Bakan Çavuşoğlu’na: Dünyadan destek teklifi yağıyor, gelen tekliflere teşekkür ediyorsunuz

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, orman yangınlarına müdahale için ülkelerden gelen teklifleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu.
Kadıgil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadan destek teklifi yağıyor. Gelen tekliflere teşekkür ediyorsunuz. Peki, kaç yardım teklifini kabul ettiniz, kaçını neden etmediniz ve kabul edilenlere bile neden geç cevap verdiniz? Saatler bile önemliyken, yeterli uçak yokken bu ataletin sebebi ne?” düşüncesini dile getirdi.
Kadıgil’in Bakan Çavuşoğlu’na yönelttiği sorular ise şöyle:
Ülkemizde pek çok noktada devam eden orman yangınlarına havadan müdahalede yaşanan eksiklik nedeniyle hektarlarca ormanımız kül olmakta, binlerce can kaybı yaşanmaktadır. Telafisi yıllar sürecek bu zararın bir an evvel durdurulması için dünyanın pek çok ülkesinden yardım teklifi geldiği, ancak bu önerilere cevap verilmediği, bazı durumlarda ise günler sonra taleplerin iletildiği basından ve sosyal medyadan izlenmektedir.
Bu bağlamda;
- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz’da tarafınızı telefonla arayarak Yunanistan’ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu iletmesine rağmen, Yunanistan’dan hemen veya sonrasında bir talepte bulunulmamasının nedeni nedir?
- Yunan hükümeti tarafından dün (2 Ağustos) yapılan açıklamada, ülkelerinde çıkan yangınlara rağmen Türkiye’den talep geldiği anda itfaiye uçağı ve yunan kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunun açıklandığı basına yansımıştır. Haber doğru mudur? Öneriye yanıt verilecek midir? Yunan hükümetinden talepte bulunulacaksa kaç gün daha beklenecektir?
- AB’nin kriz yönetiminden sorumlu Komiseri Janez Lenarcic’in 30 Temmuz’da yaptığı sosyal medya paylaşımında yardıma hazır oldukları ifade edilmektedir. Keza, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in yardıma hazır olduklarına dair 31 Temmuz tarihli paylaşımına teşekkür ettiğiniz görülmektedir. Ancak Türkiye’nin katılımcı ülkeler arasında yer aldığı EUCPM ilk açıklamadan neredeyse üç gün sonra 1 Ağustos gecesi aktive edilerek İspanya’dan ve Hırvatistan’dan uçak gönderimine karar verilmiştir. Bir saatin bile değerli olduğu orman yangınında talebin gecikme nedeni nedir?
- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev tarafından yardıma hazır olduklarına dair 1 Ağustos 2021’de yapılan sosyal medya paylaşımına teşekkür ettiğiniz görülmektedir. Bulgaristan’dan yangın söndürme faaliyetleri için herhangi bir yardım talebinde bulunulmuş mudur, bulunulacaksa kaç gün sonra bulunulacaktır? Bulunulmayacaksa nedeni nedir?
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 30 Temmuz’da yaptığı paylaşımda yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Fransa’dan yangın söndürme faaliyetleri konusunda herhangi bir talepte bulunulmuş mudur, bulunulacaksa kaç gün sonra bulunulacaktır? Bulunulmayacaksa nedeni nedir?
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından 30 Temmuz tarihinde yapılan ve yardıma hazır olduklarını ifade eden sosyal medya paylaşımına Bakanlığınız Sözcüsü tarafından teşekkür edildiği görülmektedir. ABD’den yangın söndürme faaliyetleri için herhangi bir yardım talebinde bulunulmuş mudur, bulunulacaksa kaç gün sonra bulunulacaktır? Bulunulmayacaksa nedeni nedir?
- 2020 yılında çıkan yangınlarda söndürme faaliyetlerine aktif şekilde katkı sağlayan Belarus hükümeti tarafından dün (2 Ağustos) yapılan açıklamada Türkiye’ye iki helikopter gönderildiği, üçüncü bir helikopterin de hemen gönderilebileceği, Türkiye’den talep beklendiği açıklanmıştır. Belarus hükümetinden talepte bulunulmuş mudur, kaç gün sonra bulunulacaktır? Bulunulmayacaksa nedeni nedir?
- Sadece sosyal medya taraması yapılarak tespit edilen yukarıdaki bazı yardım önerilerine ilaveten diplomatik kanallardan ya da diğer iletişim yollarıyla hangi ülkeler hangi tarihlerde Türkiye’ye yardım önerisinde bulunmuştur? Söz konusu önerilere hangi tarihte ne yanıt verilmiştir?
- Türkiye’nin doğal güzelliklerine ilgisi malum ve Sayın Cumhurbaşkanı’na 400 milyon Dolarlık özel uçak hediye ettiği bilinen Katar devletinden yangının üzerinden geçen bir haftada herhangi bir uçak hediyesi gelmiş midir?
- 2018 yılında Yunanistan’a yangın söndürme uçağı göndermeyi teklif edebiliyorken, bugün iç politika ve yönetimle pozisyonumuzun değişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Ülkelerin afet ya da kriz durumunda yardımlaşması, imkanların paylaşılmasını talep etmesi diplomasinin varlık nedenlerinden biri değil midir?
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sıklıkla görev alanınıza müdahale ederek açıklamalarda bulunması, Türkiye’nin dış politikasını nasıl etkilemektedir?