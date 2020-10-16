TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Bir şüpheli hakkında, “Kamu görevlisini kasten yaralama” ve “Kamu görevlisine alenen hakaret etmek” suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, “Kamu görevlisini yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay' a yönelik saldırıyla ilgili tutuklanan Çağlar Baş , Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat hakkında iddianame düzenledi. Şüphelilerden birinin 3 yıl 10 ay, ikisinin 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

Ne olmuştu?

31 Ağustos'ta saat 01.30 sularında Kadıköy'de, beş kişilik bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Saldırganlar şikâyetçi olan Atay, ifadesinde "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi.

Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazmıştı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt vermişti.