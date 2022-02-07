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Sağlık

TİP'li Kadıgil: Sağlık emekçileri insanlık dışı koşullarda çalışıyor, bakanlıksa aylardır TTB’ye tenezzül edip bir randevu bile vermiyor!

07 Şubat 2022 13:50

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, sağlık çalışanlarının yarın greve çıkacağını hatırlatarak, "Sağlık emekçileri insanlık dışı koşullarda çalışıyor, bakanlıksa aylardır TTB’ye tenezzül edip bir randevu bile vermiyor!" değerlendirmesini yaptı.

Kadıgil, "Sağlık emekçileri insanlık dışı koşullarda çalışıyor. Her yıl yüzlerce hekim yurtdışına göçüyor…Tabloyu sadece seyreden Bakanlıksa aylardır TTB’ye tenezzül edip bir randevu bile vermiyor!Haftalardır nöbetteler, yarın da grevde olacaklar.Peki, ne istiyorlar?" ifadesini kullandı. 

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