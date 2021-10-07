TİP’li Kadıgil: Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan sondan 5. ülke olmanın haklı gururunu bizlere bahşeden saray rejimini yürekten tebrik ediyorum

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Paris İklim Anlaşması üzerine söz aldı.

Anlaşma üzerine Meclis kürsüsünde konuşan Kadıgil, herhangi bir yaptırım gücü olmadan sadece bir niyet beyanı olan Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan sondan beşinci ülke olduğumuzun altını çizerek “Bunu bize bahşeden saray rejimini yürekten tebrik ediyorum” dedi. Kadıgil, hükümetin de bir niyet beyanında bulunduğunu ancak bu beyanında samimi olmadığını belirtip, “İklim krizini durdurmak için niyetiniz gerçekten ciddi mi? Öyleyse cevap verin” diyerek AKP sıralarına sordu;

“Niyetinizde samimi iseniz cevap verin”

“O bayıldığınız beşli çetenin doğa katili projelerini iptal edip ve tüm varlıklarını kamulaştıracak mısınız? Türkiye’nin coğrafi değerlerini talan etmekten, şirketlere peşkeş çekmekten vazgeçecek misiniz? Karadeniz de metalik madenciliği yasaklayacak mısınız? Kanal İstanbul gibi deli saçmalığı projeleri sonlandıracak mısınız? Vanaları kapatıp Marmara’yı kurtaracak mısınız? Koca Avrupa’nın çerini çöpünü ithal edip memleketi devasa bir çöplüğe dönüştürmekten vazgeçecek misiniz? Bulduğunuz her metrekareye bir beton dikmekten, şehirde kalan üç beş yeşil alanı millet bahçesi gibi dahiyane buluşlarla talan etmekten, tüm bunları savunmaya çalışan köylüyü, kadını, erkeği genci terörist ilan etmekten vazgeçecek misiniz?”

“Yapmayacaksınız, yapmazsınız, yapamayacaksınız”

Bütün bu soruların yanıtının açık olduğunu belirten Kadıgil, “Yapmayacaksınız. Yapmazsınız. Hatta isteseniz de yapamazsınız. Yapmazsınız çünkü siz Havamızı suyumuzu, toprağımızı, toprağımızın altını para için şirketlere peşkeş çeken, O şirketleri pamuklara sararken, İkizdere’de, Bergama’da, Cerattepe’de, Kazdağları’nda doğası için direnen halka saldırmayı marifet sanan bir düzenin neferlerisiniz” diye konuştu.

“Akıbeti diğer sözleşmelere benzemesin diye mücadeleye devam edeceğiz”

Konuşmasında ayrıca altına imza atılan uluslararası sözleşmelerin AKP Hükümeti için hiçbir bağlayıcılığı olmadığını belirten Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıldığını hatırlattı. Kadıgil, “Biliyorum kapanışta buraya çıkıp meclise teşekkür edecek, oybirliğiyle geçti harika oldu biz zaten hepimiz aşırı çevreciyiz yüz bin milyon fidan diktik diye anlatacaksınız. Böyle uluslararası sözleşmede meclis mutabakatına sevindik falan diye konuşacaksınız ya lütfen işte onu sakın yapmayın. En son böyle övüne böbürlene getirdiğiniz ve burada oybirliği ile kabul edilen başka bir uluslar arası sözleşmeden, milyonlarca kadının canının teminatı olan İstanbul Sözleşmesinden, tek bir adamın lafıyla tek bir gecede çıktığımızı unuttuk sanmayın sakın Bu nedenle bugün biz bu sözleşmeyi onaylayacak, sonra da akıbeti diğer sözleşmelere benzemesin diye, ilan edilen niyetlere riayet edilsin diye ve çok daha radikal tedbirler alınabilsin diye tez vakitte bu saray rejiminden de temsil ettiği düzenden de kurtulmak için hem mecliste, hem sokakta, var gücümüzle çalışmaya döneceğiz” dedi.