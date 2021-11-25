TİP'li Kadıgil: Osmangazi Köprüsü'ne ödediğimiz 1 aylık parayla 11 SMA’lı çocuğu kurtarabilir, 125 bin kadının rahim ağzı kanserine yakalanmasını önleyebiliriz

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Osmangazi Köprüsüne ödediğimiz 1 aylık parayla 11 SMA’lı çocuğu kurtarabilir, 125 bin kadının rahim ağzı kanserine yakalanmasını önleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Kadıgil, TBMM’de bugün görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesinde, Sağlık Bakanlığına iki önemli sorunda adım atması gerektiğini söyledi. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV aşısının ücretsiz olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Kadıgil, SMA’lı çocuklar için de mutlaka çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadın ve çocukların yaşaması için yeterince para kaynağı olduğunu vurgulayan Kadıgil, AKP’nin tercihlerine dikkat çekti. Kadıgil “ Osmangazi köprüsüne tek bir ay için bu halkın ödediği geçiş garantisi 280 milyon TL. Sadece 1 ay bu çetelere mütayitlere ödeme yapmasak on bir çocuğun hayatını kurtaracağız. Sadece son 6 ayda aynı Osmangazi köprüsüne ödediğimiz parayı ödemesek, 750 bin kız çocuğuna 3 doz HPV aşısı yaptırabiliriz” dedi.

"Erkeklerin bu aşıya ihtiyacı olsa çoktan ücretsiz hale getirilmişti"

Bütçe görüşmeleri boyunca kadın bürokrat sayısının yetersizliğine dikkat çeken Kadıgil, Sağlık Bakanlığı'nın da cinsiyet eşitliği konusunda sınıfta kaldığını belirtti. Kadıgil “Arkanızdaki bıyıklı ordusu içerisinde sadece 2 kadın, içerideki 50 bürokratlar arasında ise sadece 10 kadın var” dedi. Kadın sayısının eksiliğinin kadın sorunlarına yaklaşımda da belirleyici olduğunu ifade eden TİP Sözcüsü, dünya genelinde 2 dakikada bir kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Kadıgil” Ben eminim erkeklerin böyle bir hastalığı olsa ve bu hastalığı önlemek bir aşıyla mümkün olsa şimdiye dek mutlaka aşı ücretsiz hale getirilmişti.” diye konuştu.

"Hastanenizde tek doz HPV aşısı ortalama 850 lira"

Kadıgil, sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu hastaneyi aradığını belirterek “HPV aşısı olmak istediğimi söyledim fiyat sordum. 700 TL dediler. Sevki, şırıngası ortalama 800. Bundan en az 3 doz olmam lazım yani ben kanserden korunmak isteyen bir kadınsam en az 2100 TL’yi gözden çıkartmam lazım! Bi de kızıma yaptırayım desem asgari ücretli bir çalışanın iki ay yemeden içmeden kira ödemeden tüm gelirini bunun için ayırması gerekiyor. Hekimsiniz, kız çocuğunuz var mı bilmiyorum ama olsaydı parasını bastırıp daha ergenliğe girmeden bu aşıyı derhal yaptıracağınızı da biliyorum. Peki bu aşıyı yaptıracak kadar şanslı olmayanlar? Yani parası olmayanlar? O kadınları niye ölüme terk ediyorsunuz Sayın bakan? Yani yine zenginler yaşarken fakirler ölüme terk ediliyor!” ifadesini kullandı.

Kadıgil, konuşmasının ardından, HPV aşısının ücretsiz olması için geçtiğimiz Nisan ayında verdiği kanun teklifini Bakan’a sundu.

Konuşmasının ikinci bölümünü SMA hastası çocuklara ayıran Kadıgil, geçen hafta 2 çocuğun tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiğini bir annenin ise çaresizlikten intihar ettiğini hatırlattı. Kadıgil “Tedavisi olan bir hastalıktan çocuklarımız ölüyor. Neden ufacık çocuklar aylarca yıllarca para toplanmasını beklerken olmadık acılara maruz kalıyorlar! Yemek yiyemiyorlar, kilo almasınlar diye her gece aç yatıyorlar, kasları eriyor, cihaz olmadan nefes dahi alamıyorlar. Hafta 7 gün 24 saat çocuklarının nefesi kesildi mi diye panik halinde bekliyor aileleri. Peki biz ne yapıyoruz? Bir bebeğin hayatı ile tedavisi arasındaki tek engel olan parayı ortadan kaldırmıyoruz” dedi.