TİP'li Kadıgil: Feminist Gece Yürüyüşü'nü 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Feminist Gece Yürüyüşü"ne İstanbul Valiliğince izin verilmediğini belirterek, "Bu yürüyüşü biz 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız." dedi.

Kadıgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

İstanbul Valiliğince "Feminist Gece Yürüyüşü"nün yasaklandığını belirten Kadıgil, "Bu yürüyüşü biz 19 yıldır yapıyoruz, bugün de yapacağız" diye konuştu.

Bir reform paketinin açıklandığını dile getiren Kadıgil, "Bunların hepsi bir gecede çıktığınız İstanbul Sözleşmesi'nde olan hükümler. Madem bunları dönüp bize vaat edecektiniz neden çıktınız?" dedi.

Kadına yönelik şiddetin politik ve toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Kadıgil, "'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' diyorlar ya, bunu çözmek için yaptıkları tek şey de sıfır icraat, bol bol vaat" ifadelerini kullandı.

Danıştay Başsavcılığının, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilemeyeceğine yönelik mütalaada bulunduğunu kaydeden Kadıgil, bu mütalaa için Başsavcılığa teşekkür etti.