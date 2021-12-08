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TİP’li Kadıgil: Adının karıştığı hiçbir suçlamaya cevap vermeyen Soylu, vekillere saldırıp kavga çıkartarak iddiaları gargaraya getiririm sanıyor

"Fena halde yanılıyor"

08 Aralık 2021 16:58

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan yumruklu kavgaya ilişkin olarak, "Adının karıştığı hiçbir suçlamaya cevap vermeyen Soylu, vekillere saldırıp kavga çıkartarak iddiaları gargaraya getiririm sanıyor" görüşünü savundu. 

Kadıgil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine Soylu ve TBMM’de atarlı sataşmalarla paçayı kurtarma çabası! Adının karıştığı hiçbir suçlamaya cevap vermeyen, veremeyen Bay Bakan, her fırsatta seçilmiş vekillere saldırıp kavga çıkartarak resmen hakkındaki iddiaları gargaraya getiririm sanıyor. Fena halde yanılıyor." ifadesini kullandı. 

 

TIKLAYIN | TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı

 

TİPSera KadıgilSoylukava
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