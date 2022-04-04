TİP'li Atay'dan Bakan Özer'e: Çocuk istismarıyla gündeme gelen yurdun açılma emrini kim verdi?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, çocuk istismarıyla gündeme gelen ve kapatılan Denizli’nin Çivril ilçesindeki Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nun yeniden açılmasını Meclis gündemine taşıdı. Barış Atay, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “Açılma emrini veren kimdir?” diye sordu.

12 yaşındaki bir erkek çocuğun defalarca istismara uğradığı Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu, 2019’da olayın kamuoyuna yansımasının ardından kapatıldı.

Yurdun isim değiştirilerek yeniden açıldığı ortaya çıktı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü konuya ilişkin yaptığı açıklamada yurdun her şeyinin yenilendiğini, yönetiminin değiştiğini belirterek “Yurt üst makamlardan gelen emir doğrultusunda açıldı” dedi.

Meclis gündemine taşındı

Atay, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Bakan Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Atay, Özer’e şu soruları yöneltti:

1- 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen ve olaya göz yumduğu iddia edilen yurt yöneticileri hakkında açılan soruşturma ve davalar neticelenmiş midir? Fail ve sorumlular ne tür bir cezai yaptırıma uğramıştır?

2- Mevcut yurdun mülkiyeti kime ya da kimlere aittir? “Yeni” yönetim kimlerden oluşmaktadır? Yurtta eski yönetimden kimse var mıdır?

3- İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün “üst makamlardan emir geldi” şeklinde ifade edilen üst makamlar Bakanlığınıza bağlı görevliler midir? Açılma emrini veren kimdir?

4- Yurttaki öğrenci sayısından dahi emin olamayıp “15-20 öğrenci vardır” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü “yurdu biz denetliyoruz” derken nasıl bir denetimden söz etmektedir? Yurt en son hangi tarihte denetlenmiştir? Denetim bulguları nelerdir?

5- Geçmişte bir çocuğunun defalarca istismar edildiği yurda yönelik çocukları korumak için Bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir?