TİP'in kurucularından Ali Önder Öndeş hayatını kaybetti

TİP kurucularından Ali Önder Öndeş yaşamını yitirdi. Öndeş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Ali Önder Öndeş'in cenazesi bugün 16:30’da Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ali Önder Öndeş kimdir?

1947 yılında Manisa'da dünyaya gelen Öndeş, 1. TİP’ten itibaren sosyalist mücadelenin içinde bulunuyordu. Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği'nde (TÖB-DER) de uzun yıllar mücadele eden Öndeş, öğretmen hareketinin militanlarındandı. 2. TİP’te sosyalist iktidar grubu içinde olan Ali Önder Öndeş, 12 Eylül sonrası Gelenek hareketi içinde bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) merkez komite üyeliği yapan Öndeş, 2014 yılı itibarıyla Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin (HTKP) kurucu üyelerinden oldu. Öndeş son olarak 2018'de kurulan TİP'in de kurucu üyelerindendi. Öndeş, 75 yaşında hayatını kaybetti.

TİP'in yayımladığı mesajda "Partimizin kurucularından Ali Önder Öndeş'i kaybetmenin büyük hüznü içindeyiz. Ali ağabeyimize sözümüz devrim olacak!" ifadeleri kullanıldı.