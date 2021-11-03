TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan "2000 model çalışır yürür" paylaşımı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı <strong>Erkan Baş,</strong> Twitter hesabından hasarlı bir aracın fotoğrafını paylaştı. </p>\n<p>Baş'ın paylaştığı ekran görüntüsünde <em>"2000 model çalışır yürür. Hasar görüldüğü gibidir, çalışır yürür"</em> ifadesi yer aldı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/11/1635945442191-erkanbas.PNG" alt width="660" height="420" /></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x859qwj?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>