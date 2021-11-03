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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan "2000 model çalışır yürür" paylaşımı

03 Kasım 2021 16:08

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından hasarlı bir aracın fotoğrafını paylaştı. 

Baş'ın paylaştığı ekran görüntüsünde "2000 model çalışır yürür. Hasar görüldüğü gibidir, çalışır yürür" ifadesi yer aldı.

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