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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Derhal erken seçim gerçekleştirilmeli

09 Haziran 2020 18:02

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize göre Türkiye erken seçim koşullarının son derece olgunlaştığı bir ülkedir ve derhal erken seçim gerçekleştirilmelidir" dedi.

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