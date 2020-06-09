TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Derhal erken seçim gerçekleştirilmeli

TBMM'de haftalık basın toplantısı düzenleyen, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, erken seçim çağrısında bulunarak, "Buradan bütün muhalefet güçlerine çağrı yapıyoruz; iktidarın kurduğu oyunlar içerisinde yer almak durumunda değiliz. İktidarın bu oyununun bozulması gerekiyor. Madem seçim yasası tartışması yapılıyor. Buyrun hodri meydan. Hemen erken seçime gidilmelidir." dedi.

"TBMM iradesi, saray talimatıyla kırılmak istendi"

Baş, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerini düşürülmesine ilişkin şunları söyledi:

"Neredeyse 1,5 ay çalıştırılmayan Meclis çalışmaya başlar başlamaz alınan karara bakın! HDP Milletvekilleri Sayın Leyla Güven ve Sayın Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili Sayın Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerini düşüren işlem tümüyle hukuka, anayasaya, akla ve vicdana aykırıdır. Halk iradesinin temsil edilmesi gereken bir yer olan TBMM iradesi Saray talimatıyla bir kez daha kırılmak istenmiştir. AKP, hukuksuzluklarını normalleştirme ve her istediğimi yapabilirim gösterisinde bir adım daha atmıştır.Tam bu nedenle meseleyi hukuk açısından tartışmayı son derece gereksiz görüyoruz. Böyle bir tartışmanın konusu bile olmayan bir eylem var ortada. Tümüyle siyasi gerekçelerle hukuk ve anayasa ayaklar altına alınmıştır."

"FETÖ üyelerinin yerlerini yeni memurlar aldı"

Konuşmasının devamında Türkiye'de basına yönelik saldırıların 'alışıldık' olduğunu ifade eden Baş, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Basına dönük saldırılarda bu haftada iki gazetecinin gözaltına alınması ile devam ediyor… AKP-Cemaat işbirliği dönemindeki kumpas davalarının alamet-i farikası, yargı mekanizması kullanılarak, sahte deliller üretilerek ve hukuki olmayan suçlamalarla gazetecilerin tutuklanmasıydı. Siyasi ve toplumsal mühendisliğin önemli bir ayağı, halkın haber alma özgürlüğüne darbe indirilmesiydi. Bugün de çok benzer bir mekanizmanın işletildiği ortadadır. Belki kadrolar değişmiştir, 'FETÖ üyelerinin' yerlerini yeni memurlar almıştır ancak izlenen yöntem değişmedi.Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 'askeri casusluk' suçlaması kapsamında gözaltına alındı. Dosya ve gözaltı sürecine ilişkin avukatlara verilmeyen bilgiler, Sabah gazetesi muhabirine iletildi. Bu da Cemaat-AKP ittifakı döneminden alışık olunan bir uygulamaydı."

"Derhal erken seçime gidilmeli"