TİP Genel Başkanı Baş'tan Bakan Nebati'nin sözlerine: Her satırı utanç verici, 'Biz bu işçileri kölelik düzenine mahkûm ettik' diyor!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomik gidişata ilişkin olarak, “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım?” sözlerini hatırlatarak, "Her satırı utanç verici" dedi. Baş, Nebati'nin "2800 lirayla yaşanır mı?" sözüne de göndermede bulunarak, "Tam olarak suç itirafıdır. ‘Biz bu işçileri kölelik düzenine mahkûm ettik’ diyor" diye konuştu.

Halk TV'de Sözüm Var programına konuk olan Baş, asgari ücrete ilişkin olarak, "Asgari ücret eğer asgari yaşamsa, temel ve zorunlu ihtiyaçlar asgari ücretlilere devlet tarafından sunulabilmeli. Siz bir asgari ücretlisiniz, maaşınızı aldınız… Elektrik olmadan yaşayabilir misiniz? Su faturası ödeyeceksiniz, doğal gaz faturası ödeyeceksiniz, internet faturası ödeyeceksiniz… Bir de büyükşehirlerde yaşıyorsanız yol parası ödeyeceksiniz. Bunun üstüne bir de konut kirası ödeyeceksiniz, e siz nasıl yaşayacaksınız?” dedi.

Baş, Bakan Nebati'nin sözlerini şöyle yorumladı:

"Her satırı utanç verici bir röportaj ama asgari ücretle ilgili söylediği şey tam olarak suç itirafıdır. ‘Biz bu işçileri kölelik düzenine mahkûm ettik’ diyor. Daha ne desin? Bu kadar halktan kopukluk olabilir mi? Bu ülkede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatlarını kaybediyor, intihar ediyor. Bakan diyor ki; ‘Siz ne kaybedeceksiniz, ben fabrikamı kaybederim.’ Gözlerini para bürümüş. Paradan başka hiçbir şey görmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ortada bir beceriksizlik, yeteneksizlik falan yok. Bilerek ve isteyerek kendilerini, etraflarını, patronları zenginleştirmek için memleketi bir yıkıma sürüklüyorlar. O yüzden bir an önce bunu durdurmak gerekiyor."

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