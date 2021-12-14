TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Soylu, Erdoğan'a o kadar sayıp sövdükten sonra AKP'ye gittiyse yarın CHP'ye de geçebilir

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Soylu, Erdoğan'a o kadar sayıp sövdükten sonra AKP'ye gittiyse yarın CHP'ye de geçebilir" dedi.

Halk TV'de katıldığı 'Sözüm Var' programında konuşan Baş, Bakan Soylu'nun TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya dikkat çekere, Soylu'nun AKP sıralarından da yeterince destek alamadığını bu nedenle gerginlik çıkararak partisinin kendisine sahip çıkmasını sağladığını söyledi.

Soylu'nun TBMM'de "Ne bakıyorsun" diyerek kavga çıkarttığını dile getiren Erkan Baş, "Bütün hareketlerini izledim ben Genel Kurul'da. Sürekli bir kavga çıkarıp destek toplamaya çalıştı. Meclis tarihinde genel başkanlar dışında ayakta alkış olmaz, Soylu polisleri, askerleri gazileri selamlayarak böylece bütün grubunu ayakta alkışlattı" dedi.

Soylu'nun kendi partisindeki desteğini kaybetmeye başladığını söyleyen Baş, "Süleyman Soylu, kendisine dönük toplumsal tepki arttıkça koltuğunu koruduğunu fark etmiş durumda o yüzden sürekli gerilimler çıkarıyor. Tayyip Erdoğan da bu politikaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Soylu kilit bir yere yerleşmiş durumda" diye konuştu.

Soylu'nun AKP'ye geçmeden önce yaptığı eleştirileri ve hakaretleri hatırlatan Baş, "Soylu birine saldırıyorsa bir sonraki dönem için pazarlık yapıyor da olabilir. Tayyip Erdoğan'a o kadar küfür ettikten sonra AKP'ye gittiyse yarın CHP'ye de geçebilir" dedi.