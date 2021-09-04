TİP Genel Başkanı Baş: 'Dağ, taş yansın, insanlar ölsün ama bizim cebimiz dolu olsun' diyen bir iktidara sahibiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nde partisinin il başkanlığının açılışına katıldı. Baş, yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 'dağ, taş yansın, insanlar ölsün ama bizim cebimiz dolu olsun' diyen bir iktidara sahibiz" dedi.

TİP, Kocaeli il başkanlığını bugün açtı. İstiklal Caddesi üzerindeki bir iş hanında faaliyet gösterecek il başkanlığı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katımıyla hizmete girdi. TİP Kocaeli İl Başkanı Uğur Baban'in ev sahipliğindeki açılışa. TİP Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Bekir Yurdagül, Tüm-Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, HDP İl Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa, Leyla Akgün, Eğitim-İş 1 No'lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, Eğitim-Sen İl Temsilcisi Suphi Yıldırım, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli İl Temsilcisi Murat Harata, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekci ve partililer katıldı.

"Kocaeli, işçi hareketinini en önemli mevzilerinden biri"

TİP Genel Başkan Erkan Baş, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu binanın açılmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bize Kocaeli, işçi hareketinini en önemli mevzilerinden biridir. Bütün baskı, zorlama ve engellemelere rağmen Kocaeli'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Doğru noktalardan tutup bu çirkin düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Bugün bu ülkeyi yönetenlerin halk düşmanlığı için yüzlerce sebep sayabiliriz. Türkiye tarihinin gördüğü en işçi ve yoksul düşmanı iktidara tanık oluyoruz.

"Halk düşmanı iktidar koltukta oturuyorsa..."

Türkiye'de 'Dağ, taş yansın, insanlar ölsün ama bizim cebimiz dolu olsun' diyen bir iktidara sahibiz. 20 yıldır halk düşmanı bir iktidar hâlâ o koltukta oturuyorsa bizim de bazı yanıtları vermemiz lazım. Türkiye İşçi Partisi bu yanıtları vermek için var. Bu iktidar için biz sadece seçmeniz. Bu iktidardan nefret eden milyonlarca insan, birisi gelsin bizi kurtarsın, diye bekliyor. Türkiye'de bu iktidardan kurtulmak istiyorsak bu halkın gücüne güvenceğiz. Bu halk örgütlendiği anda bu gerici, yobaz iktidar artık bu ülkenin başında olmayacak.

"Halkın gerçek sorunlarını tartışmalıyız"

Türkiye'yi 20 yıldır bu bataklığa mahkum eden şey bizim örgütsüzlüğümüz. Bu iktidar giderse insanca yaşabildiğimiz bir ülkeye dönüşebiliriz. Bu memlekette işçiler örgütlendiğinde, inandığını dümdüz söyleyen işçilerin partisi güçlendiğinde, halk iktidarı kendi eline almış olur. Memleketteki bütün siyasal partilerin oluşturduğu sistemi tartışmaya açmalıyız. Hazineden tonla para alıyorlar mı? Bütün tv kanalları, cemaatler bunlara çalışmıyor mu? Bütün bunları tartışmayıp seçim barajını mı tartışacağız? Halkın gerçek sorunlarını tartışmalıyız.

"Yeter diyoruz"

Yeni bir siyasal akıma ihtiyacımız var. Bu iktidarın son kullanma tarihi gelmiş. Kocaeli'de TİP'in açılması tesadüf değildir. Yeter, yeter, yeter diyoruz. Sadece TİP'in kullanacağı bir parti binasının açılışını yapmıyoruz. Gençlere, kadınlara, öğrencilere, işçilere ve kendi evi gibi gören herkese bu parti binası açıktır. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.

"Saray İttifakı'ndan kurtulmalıyız"

Türkiye'nin en öncelikli gündemi Saray İttifakı'ndan kurtulmak. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu iktidarın karşısında olan ama hiç sandığa gitmemiş 10-12 milyon arası bir güç var. Biz bu AKP'den kurtulmak için bu gücü yanımıza çekmemiz lazım. Bu büyük güç kesinlikle apolitik değil. Yeri ve zamanı geldiğinde bu güç örgütlenebilirse orada nasıl pozisyon alınması gerektiği tartışılır.

"AKP işçi kentinde iktidar"

Türkiye'nin en patronsever partisi, büyük Kocaeli gibi büyük bir işçi kentinde iktidar. AKP'den başka bir seçenek göremiyor bu kitle. Kurtuluşun Türk ve Kürt emekçilerin birleşmesinden geleceğini düşünüyorum. Kürtlerin bu ülkede ötekileştirilmesine izin vermeyeceğiz. Son aylarda AKP iktidarının yaptığı tek şey muhalefeti bölmek. HDP konusunda da netiz. HDP'ye yapılan saldırıların da her zaman karşısında oluruz. Son İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldık. CHP ile bunun pazarlığını da yapmadık. Doğru olan o gün AKP'nin yenilmesiydi. Kendi çıkarlarımızı değil memleketin çıkarını düşünmek zorundayız." (ANKA)