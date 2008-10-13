Tıp fakültesi kontenjanları artırılıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen yıl 4 bin 500 kişinin okuduğu tıp fakültelerindeki öğrenci sayısının 5 yıl içinde 14 bine ulaşmasını planladıklarını söyledi.



Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) ile tıp fakültelerindeki kontenjan sayısının artması için anlaşmaya vardıklarını söyleyen Bakan Akdağ, böylece her geçen gün doktor sıkıntılarının çok ciddi oranda azalacağını bildirdi.



AK Parti Alanya 3. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye gelen Bakan Akdağ, devlet hastanesini gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikle hastaneyle ilgili görüşlerini aktaran Bakan Akdağ, Türkiye'nin bütün hastanelerinde hastalarla aradaki duvarların, camların kaldırılmaya başlandığını bildirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğunluğun olduğu illerde de bu uygulamanın başarıyla hayata geçeceğini söyleyen Akdağ, doktor sayısının artırılması için ciddi adımların atıldığını aktardı. Türkiye'de yıllarca doktor sayısı fazla diyenlerin olduğunu hatırlatan Akdağ, "Meslek örgütleri bu yanlışı yaptı. Üniversitelerimizde arzu ettiğimiz bir anlayış yoktu. Ama YÖK'le son bir yıl içinde bu konuyu görüşebilir, birbirimizi anlayabilir hale geldik. Yılda 4 bin 500 olan tıp öğrencisi sayısı bu sene 6 bine çıktı. Önümüzdeki yıl bu sayının 7 binin üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki 4- 5 içinde de bu sayının 14 binlere kadar ulaşmasını bekliyoruz.'' şeklinde konuştu.



Bakan Akdağ sağlık turizmiyle ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Doktor sayımız artmadıkça, yabancı doktorların burada çalışmasının önünü açmadıkça sağlık turizmindeki gelişme sağlıklı olmaz. Sağlık turizmi bir gelişmedir ve önü alınamaz, ancak doktor sayısının yetersiz olduğu bir ülkede bir de sağlık turizmiyle birlikte hizmet arzı daha da zorlaşabilir. Dolayısıyla bu sektörle birlikte bizim Türkiye'de doktor sayısını artırıcı tedbirleri mutlaka almamız lazım. İkisini birlikte götürürsek çok hayırlı bir gelişme olur. Ancak sağlık turizmi bugünkü ivmesiyle devam eder de Türkiye'deki doktor sayısını artırmazsak o zaman ciddi sıkıntı yaşanır."



Vatandaşın hastanelere müracaatında katkı payı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na 10 YTL ödemesinin sadece özel hastanelerde geçerli olduğunu belirten Bakan Şahin, devlet hastanesinde 3 YTL alındığını bildirdi. Sağlık bakanı olarak sosyal güvenlik kurumunun düzenlemesini doğru bulduğunun altını çizen Akdağ, "Bunlar vatandaşların ödeyemeyeceği miktarlar değildir. Eski muayenehanecilik sistemini düşünün. 100 lira ödüyorduk. Şimdi ise 3 lira." dedi. Akdağ sağlık reformlarıyla birlikte eskiden yaşanan bütün sıkıntıların tek tek ortadan kaldırıldığını söyledi. Akdağ artık Türkiye'nin özel, devlet, üniversite hastanesinde acil olarak gelen hastalardan bir kuruş para talep edilemediğini anlattı. Talep edenlerin tespit edilmesi halinde cezalandırılacağını açıklayan Bakan Akdağ, vatandaşların haklarını bilmelerini ve sonuna kadar kullanmalarını istedi