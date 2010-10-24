T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tıp fakültelerine ithal kadavra

Anatomi uzmanlarının uzun yıllardır dile getirdiği tıp eğitimindeki kadavra sorunun 'ithal' kadavrayla çözülmesi için düğmeye basıldı.

24 Ekim 2010 03:00

T24 - Anatomi uzmanlarının uzun yıllardır dile getirdiği tıp eğitimindeki kadavra sorunun 'ithal' kadavrayla çözülmesi için düğmeye basıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı çalışmaya göre, tıp fakültelerinin kadavra ihtiyacı ikili anlaşmalarla bağış yoluyla karşılanacak.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Hakan Çelik, tıp eğitimindeki en önemli sorunların başında kadavra temini geldiğini bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana bilim Dalı öğretim üyesi Çelik, derneğin uzun yıllardır bu sorunu aşmak için çaba gösterdiğini hatırlatarak, dini açıdan sakınca olmamasına rağmen Türkiye'deki kadavra bağışının çok yetersiz olduğunu belirtti.

Kadavra temininde ikinci alternatifin ise sahipsiz cenazelerin tıp fakültelerine verilmesi olduğunu ifade eden Çelik, Adalet Bakanlığı`nın genelgelerine rağmen bu konuda cumhuriyet savcılarının çekinceli davrandığını söyledi.

"Ankara'daki çok sayıda sahipsiz cenaze bulunmasına rağmen 4 tıp fakültesine geçen yıl bu yolla sadece bir kadavra verildi" diyen Çelik, kadavra temininde üçüncü yolun ise yurt dışından getirilmesi olduğunu belirtti.

Çelik, yurt dışından kadavra getirilmesine ilişkin çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bazı tıp fakülteleri bireysel çabalarla 1-2 kez yurt dışından kadavra temin edebildi. KKTC'deki tıp fakültesine de Türkiye'den bir kez kadavra gönderdik. Ancak sistemli bir çözüm gerekiyor. Sorunu yaptığımız görüşmede aktardığımız Sağlık Bakanımız konuyla yakından ilgilendi. Sağlık ve Adalet bakanlıkları müsteşarları ile dernek başkanı olarak benim de içinde bulunduğum bir komisyon oluşturduk. Herhangi bir kazanç sözkonusu olmadan, sadece bağış olarak ikili antlaşmalarla yılda 200 kadavra getirilmesi için bir çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanımız bunun için bir fon kurulabileceğini bildirdi. Altyapıyı biz oluşturacağız, işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24