Tıp fakültelerine ithal kadavra

T24 - Anatomi uzmanlarının uzun yıllardır dile getirdiği tıp eğitimindeki kadavra sorunun 'ithal' kadavrayla çözülmesi için düğmeye basıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı çalışmaya göre, tıp fakültelerinin kadavra ihtiyacı ikili anlaşmalarla bağış yoluyla karşılanacak.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Hakan Çelik, tıp eğitimindeki en önemli sorunların başında kadavra temini geldiğini bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana bilim Dalı öğretim üyesi Çelik, derneğin uzun yıllardır bu sorunu aşmak için çaba gösterdiğini hatırlatarak, dini açıdan sakınca olmamasına rağmen Türkiye'deki kadavra bağışının çok yetersiz olduğunu belirtti.

Kadavra temininde ikinci alternatifin ise sahipsiz cenazelerin tıp fakültelerine verilmesi olduğunu ifade eden Çelik, Adalet Bakanlığı`nın genelgelerine rağmen bu konuda cumhuriyet savcılarının çekinceli davrandığını söyledi.

"Ankara'daki çok sayıda sahipsiz cenaze bulunmasına rağmen 4 tıp fakültesine geçen yıl bu yolla sadece bir kadavra verildi" diyen Çelik, kadavra temininde üçüncü yolun ise yurt dışından getirilmesi olduğunu belirtti.

Çelik, yurt dışından kadavra getirilmesine ilişkin çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bazı tıp fakülteleri bireysel çabalarla 1-2 kez yurt dışından kadavra temin edebildi. KKTC'deki tıp fakültesine de Türkiye'den bir kez kadavra gönderdik. Ancak sistemli bir çözüm gerekiyor. Sorunu yaptığımız görüşmede aktardığımız Sağlık Bakanımız konuyla yakından ilgilendi. Sağlık ve Adalet bakanlıkları müsteşarları ile dernek başkanı olarak benim de içinde bulunduğum bir komisyon oluşturduk. Herhangi bir kazanç sözkonusu olmadan, sadece bağış olarak ikili antlaşmalarla yılda 200 kadavra getirilmesi için bir çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanımız bunun için bir fon kurulabileceğini bildirdi. Altyapıyı biz oluşturacağız, işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek."



