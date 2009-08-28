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Sağlık

Tıp dünyasında devrim

Artık kalıtsal hastalıkların önüne geçilebilecek bu yöntem maymunlar üzerinde denendi.

28 Ağustos 2009 03:00

ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden Şukret Mitalipov ve ekibi, dişi maymunların yumurta hücresindeki mitokondriyal DNA'yı (sadece anneden bebeğe nakledilen kod dizisi) değiştirmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. 3 anne maymundan "sağlıklı DNA'ya" sahip 4 yavru dünyaya geldi.

Nature dergisinde yayımlanan makalede, mitokondriyal DNA mutasyonlarının anneden çocuğa geçmesinin engellenebildiğini gösterdiklerini belirten araştırmacılar, bu yöntemin insanlarda güvenli ve etkin biçimde kullanılıp kullanılamayacağını anlamak için klinik araştırmaların gerekli olduğunu vurguladılar.

Mitokondriyal hastalıklar, özellikle kas ve sinir sisteminde sorunlara yol açıyor ve anneden geçiyor. Sorumlu genler hücre çekirdeğindeki kromozomlarda değil, hücre içinde bulunan ve mitokondri adı verilen, hücre için gerekli enerjinin üretildiği, kendine özgü DNA'sı olan organel (hücre elemanı) üzerinde yer alıyor.

Mitokondriyal DNA'daki 150'den fazla mutasyon görme kaybı, bazı şeker ve sara hastalıklarına neden olabiliyor. Bu mutasyonların Alzheimer, bazı kanser türleri ve kısırlığa da yol açtığı sanılıyor.

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