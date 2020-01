Tıp dünyasında aşı çatlağı

Ordu’da Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla’nın eşiyle birlikte karar alıp zararlı maddeler içerdiği gerekçesiyle ikiz bebeklerine aşı yaptırmayı reddetmesi, çocuk aşılarında bulunan ‘tiyomersal’in zararlı olduğu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Dünya Sağlık Örgütü kanıtlanmış bir bağlantı olmadığını belirtiyor.

Burcu Ünal’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Uluslararası Otizm Enstitüsü’nün Türkiye’deki tek üyesi doktor Cem Kınacı’nın, 2001 yılında 2.5 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlunun hastalığına tiyomersal içeren aşıların neden olduğu iddia edilmişti. Çok doz değil tek doz aşı ile bu etkinin ortadan kaldırılabileceğini belirten Kınacı, “ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi geçen sene, 10 sene boyunca tüm dünyaya gereksiz yere bu aşıları sattığını itiraf etti” dedi. Türkiye dışında çocuklar için 20 doz aşıyı zorunlu kılan başka bir ülke bulunmadığını söyleyen Kınacı, “Burada çocuk başına neden 125 katı bir maddeyi veriyoruz? Şuna 2 dolar daha verelim, doğru dürüst bir aşı alıp onu yapalım” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Yurdakök ise Danimarka’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Danimarka’da 1971-2000 yılları arasında otizm tanısı konan 2-10 yaş arasındaki 956 çocuk üzerinde yapılan incelemede Danimarka’da 1991 yılından itibaren aşılardan tiyomersal kaldırılmış olmasına karşın otizmdeki artışın çok daha hızla devam ettiği görüldü.

Dünya sağlık Örgütü (WHO) ise yaptığı açıklamada tiyomersalin otizme neden olduğuna dair bir bulgu olmadığına dikkat çekti. Aşıların formülasyonunda yapılacak herhangi bir değişikliğin, aşı kalitesine zarar vereceğine dikkat çeken WHO, “Özellikle çoklu doz aşılarda, tiyomersal diğer koruyuculara oranla daha güvenli” dedi. WHO, “Tiyomersal, etil cıva ile aynı şey değildir. Tiyomersal, etik cıvaya oranla vücuttan çok daha hızla atılır” bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada ise “Araştırmalarda aşılar ile otizm arasında doğrudan bir ilişki saptanmamıştır. Bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşıdır” denildi.