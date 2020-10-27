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Tıp dünyası endişeli; "Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz"

27 Ekim 2020 08:25

Tıp mezunları bu yıl uzmanlık için beyin cerrahisi ve jinekolojiyi neredeyse hiç tercih etmedi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisi ise alt sıralara düştü. Uzmanlara göre cerrahinin tercih edilmemesinde performans sistemi, uzun nöbetler, hekime şiddet ve açılan tazminat davaları gibi nedenler etkili.

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tıp mezunlarıcerrahjinekoloji
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