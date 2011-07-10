-TIP DÜNYASI ELİF'İ KONUŞUYOR KONYA (A.A) - 10.07.2011 - Kalbi sağda ve iç organları ters tarafta bulunan, doğuştan vücudunun bir bölümünde çöküklük bir bölümünde de dışarıya doğru çıkıklık olan genç kız, 6 ülkenin dünya çapında alanında uzman doktorlarıyla yapılan görüşme sonrası Konya'da Türk doktorları tarafından yapılan operasyonla normal vücut görünümüne kavuştu. 7 yaşındayken gittiği doktorda kalbinin sağda, iç organlarının da ters tarafta olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Mersinli Elif Özer'in ailesi, kızlarının doğuştan vücudunun bir bölümünde çöküklük bir bölümünde de dışarıya doğru çıkıklık olduğunu söyledi. Yaşı ilerledikçe vücudundaki şekil bozuklukları daha çok belirginleşen Özer, sağlık açısından bir problemi olmamasına rağmen görüntüsünden rahatsız olmaya başladı. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran genç kız, görüntüsü itibariyle doktorları bile şaşırttı. Bugüne kadar sadece vücudunda çöküklük ya da çıkıklık olan hastaları gören doktorlar, Elif'in vücudunda hem çöküklük hem de çıkıklık olunca durumu Amerika, Arjantin, Danimarka, Brezilya, Rusya ve Kuzey Kore'deki dünya çapında alanında uzman göğüs cerrahlarıyla görüştü. Genç kız, varılan ortak görüş sonrası Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel ve SÜ Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Altınok önderliğinde Konya'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla vücudu normal görünümüne kavuştu. -ELİF'İN DURUMU BİLİMSEL TOPLANTILARA KONU OLDU- Elif'in doktoru SÜ Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Altınok, kalbi sağda, iç organları ters tarafta bulunan hastaları Elif Özer'in kendilerine vücudunun bir bölümünde çöküklük bir bölümünde de dışarıya doğru çıkıklık olduğu için başvurduğunu söyledi. İlk defa Elif'in görünümündeki bir hastayla karşılaştıklarını ve bu durumu 6 ülkenin dünya çapında alanında uzman göğüs cerrahlarıyla paylaştıklarını belirten Altınok, ''Onlarda en az bizim kadar şaşırdı. Çünkü bu ender rastlanan bir durumdu. Yapılan görüşmeler sonunda ortak bir fikir oluştu. Bir süre sonra ameliyat kararı aldık'' dedi. Bu durumun sağlık açısından bir problem yaratmamasına rağmen görüntüsünden rahatsız olan Elif Özer'in de ameliyat olmak için ısrarcı olduğunu ifade eden Altınok, şunları kaydetti: ''Biz Elif'in organlarının tüm fonksiyonlarını inceledik. Operasyonun hastaya bir zararı olmaması için ilgili doktorlarla iletişim halinde olduk. Operasyonda iman kemiğinin şekil bozukluğuna neden olan kaburgaları çıkarttık. İman kemiğini belirli bir yerden kesip şekil verdik. Hastanın vücuduna eriyebilen plak yerleştirdik. Bir yıl içinde bu plak eriyecek ve hasta normal görünümüne kavuşacak. Genç kızın durumunu öğrenen bilim adamları çok şaşırdı. Şimdiden yurtdışı ve yurtiçindeki bilimsel toplantılarda konuşulmaya başlanıldı. Elif'in durumu bilimsel dergilerde yayınlanacak.'' Altınok, sağlık durumları iyi olan hastayı taburcu ettiklerini dile getirdi. -VÜCUDUNU GİZLEMEK İÇİN BOL ELBİSELER GİYMİŞ- Elif Özer ise, bugüne kadar kalbinin sağda, iç organların ters tarafta olması ile vücudundaki şekil bozukluklarının sağlık açısından kendisine bir zararı olmadığını vurguladı. Ancak vücudunun görüntüsü itibariyle çok üzüldüğünü bu durumu gizlemek için geniş elbiseleri tercih ettiğinin altını çizen Özer, ''Doktorlara çok ısrarcı oldum. Onlar ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Ben de şaşırdım. Vücudum normal görümününe kavuştuğu için çok mutluyum'' diye konuştu. Anne Ayşe Özer de, kızının artık vücudunun görümünü kafaya takıp üzülmesine gerek kalmadığını belirterek, doktorlara çok teşekkür etti.